Infortunio Tomori: il centrale inglese vicino al rientro, l’indizio social che infiamma i tifosi – NEWS

Tomori è tra i giocatori del Milan cha stanno lavorando per rientrare dopo l’infortunio. L’inglese è vicino al rientro, l’indizio social

Tomori continua a lavorare per tornare a disposizione della squadra dopo l’infortunio. Il difensore del Milan è vicino al rientro, c’è un indizio che infiamma tutta la tifoseria e cha fa sperare che i tempi siano ormai prossimi:

Sui propri canali social l’immagine che inquadra i suoi piedi mentre indossa delle scarpette da calcio. È scattato il count down ufficiale per rivederlo in campo

