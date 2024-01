Infortunio Tomori: definiti i tempi di rientro del centrale rossonero, quando tornerà a diposizione di Mister Stefano Pioli

Pioli sorride. L’emergenza del Milan in difesa sta rientrando. In tal senso definiti i tempi di recupero di Tomori dopo l’infortunio

L’emergenza del Milan in difesa si sta attenuando. In questi giorni c’è stato il rientro di Pellegrino, poi Thiaw sta bruciano i tempi di recupero e in tal senso definiti anche i tempi di rientro di Tomori:

come riportato da Sky Sport il difensore potrebbe tornare al lavorare in gruppo per metà febbraio. Poi in base alle valutazioni di Pioli e dello staff si valuterà quando farlo tornare anche in campo.

