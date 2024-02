Infortunio Tomori, c’è la svolta: fissata la data del rientro. ULTIMISSIME

Infortunio Tomori, c’è la svolta per il rientro del centrale: l’inglese punta la gara contro il Rennes del prossimo 22 febbraio

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan si intravede la luce per quanto riguarda il rientro di Fikayo Tomori, fermo dallo scorso 22 dicembre dopo lo stop contro la Salernitana.

Il difensore inglese punta ad essere disponibile per la gara di ritorno contro il Rennes in Europa League fissata per il prossimo 22 febbraio.

