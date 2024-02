Infortunio Tomori, c’è la data del rientro dell’inglese: può rientrare in quella sfida

Infortunio Tomori, fissata la data del rientro del difensore inglese: l’ex Chelsea può tornare per la gara contro la Lazio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan è stato fissato il rientro di Fikayo Tomori, fermo dallo scorso 22 dicembre dopo la gara pareggiata 2-2 contro la Salernitana.

Pubblicità

L’ex Chelsea è pronto a tornare in campo il prossimo primo marzo nella gara dell’Olimpico contro la Lazio: Pioli spera di riaverlo almeno per la panchina. Prossimi dieci giorni decisivi.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Tomori, c’è la data del rientro dell’inglese: può tornare in quella sfida appeared first on Milan News 24.