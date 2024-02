Infortunio Tomori, a che punto siamo per il suo ritorno in campo: le NOVITÀ

Infortunio Tomori, a che punto siamo per il ritorno in campo del difensore inglese: tutte le NOVITÀ da Milanello

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Fikayo Tomori, fuori dal 22 dicembre quando in occasione della sfida contro la Salernitana ha riportato una lesione del bicipite femorale destro.

Il difensore del Milan intensificherà il suo lavoro nella settimana che si appresta a iniziare ed entro fine mese, se ci saranno risposte positive, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli.

