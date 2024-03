Infortunio Threno Hernandez, Mister Stefano Pioli può sorridere? Ecco cosa filtra sulle condizioni del terzino francese

10:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Theo Hernandez, Coach Pioli può sorridere: il terzino francese, nonostante la botta alla caviglia, sarà titolare in Lazio-Diavolo Rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’apprensione delle ultime ore per le condizioni di Theo Hernandez, il Diavolo Rossonero e Stefano Coach Pioli possono sorridere.

Il terzino francese, che in allenamento aveva ricevuto una botta alla caviglia, ha rassicurato il tecnico: stasera sarà regolarmente in campo sulla corsia di sinistra. In caso di forfait dell’ultimo minuto sarebbe pronto Florenzi con Calabria a destra.

