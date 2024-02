Infortunio Thiaw, NOVITÀ importantissime sul suo rientro in campo: spunta la data

Infortunio Thiaw, NOVITÀ importantissime sul suo rientro in campo dopo l’infortunio: spunta la data. I dettagli

Pioli nel post partita della sfida tra Milan e Napoli ha fornito preziosi aggiornamenti anche sul rientro di Thiaw, che ha iniziato ad allenarsi con i compagni negli scorsi giorni. Le sue parole a DAZN.

BENNACER E CALABRIA – «Isma solo stanchezza, arriva dalla Coppa d’Africa e da un infortunio. Calabria ha avuto un problema all’adduttore, da valutare nei prossimi giorni. Rientrerà Thiaw, non credo per giocare dall’inizio».

PIOLI A DAZN DOPO MILAN-NAPOLI 1-0

