Infortunio Thiaw: il centrale vicino al rientro, quando può rientrare a disposizione di Mister Stefano Pioli

Malick Thiaw è il più vicino dei giocatori del Milan ora indisponibili a recuperare dall’infortunio. Quando può tornare

La difesa del Milan ha bisogno del rientro dei sui titolari. In tal senso quello più vicino al rientro dall’infortunio è Malick Thiaw:

il difensore sta recuperando da una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha costretto ad uscire durante la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund del 28 novembre. Come riportato da Calciomercato.com il tedesco proverà a tornare a disposizione per il ritorno del playoff di Europa League contro il Rennes, il 22 febbraio.

The post Infortunio Thiaw: il difensore vicino al rientro, quando può tornare a disposizione di Pioli appeared first on Milan News 24.