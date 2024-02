Infortunio SuperAcerbi, buone notizie sul suo recupero: ecco il piano dell’Fc Internazionale per riaverlo

26 Feb 2024, 16:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Acerbi, buone notizie sul suo recupero: ecco il piano dell’Internazionale per riaverlo. Il programma del difensore verso il rientro

Arrivano buone notizie su come sta procedendo il recupero di Francesco Acerbi dall’infortunio. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, può cominciare a sorridere pensando che potrà riaverlo a disposizione a breve, e soprattutto per la gara più importante della stagione: il centrale infatti dovrebbe farcela a rientrare per la gara di ritorno dell’Internazionale in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Come riferisce il giornalista Simone Togna su X, il difensore azzurro nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi sul campo e con i compagni. Viaggia dunque spedito verso il recupero.

