Infortunio Sommer’s Magic, il portiere salta il #Derby Cittadino col #Milan AC? Cosa è #Successo allo svizzero

22:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Sommer, tegola per l’Inter in vista del #Derby Cittadino contro il Diavolo Rossonero del 22 aprile: lo svizzero out per la stracittadina Tegola in casa Inter. Dopo l’infortunio di De Vrij, anche il portiere Yann Sommer è stato costretto a lasciare il campo durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera. Sommer, protagonista di una serie di prestazioni impeccabili, ha […]

