Infortunio Sensi, ecco quanto starà fuori: il centrocampossibilità dovrà operarsi

Infortunio Sensi, ecco quanto starà fuori: il centrocampista dovrà operarsi. Le ultime sulle sue condizioni

Ancora fermo ai box Stefano Sensi, non per un vero e proprio infortunio, ma non sarà comunque a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi per un bel po’. Ad aggiornare sulle sue condizioni è Sky Sport.

Come riferito dall’emittente, nonostante oggi fosse presente ad Appiano Gentile, a breve dovrà sottoporsi ad un intervento per la rimozione di una placca alla caviglia per un infortunio rimediato l’anno scorso. Un guaio che lo farà stare lontano dai campi per diverse settimane.

