Infortunio Scalvini: tegola Atalanta BC, le condizioni dell’obiettivo del #Milan AC

15:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Tegola in casa Atalanta: l’infortunio di Scalvini, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero è serio. Le condizioni del difensore Brutta tegola per l’Atalanta: si ferma Giorgio Scalvini, accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero. Gian Piero Gasperini perde uno dei suoi titolarissimi per almeno tre-quattro settimane. Come riportato da Calcio#mercato.com si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Scalvini: tegola Atalanta, le condizioni dell’obiettivo del Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.