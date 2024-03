Infortunio Rovella, ci sarà #contro la ##Juve? Le #ULTIMISSIME #NEWS

20:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Rovella, ci sarà il centrocampista nel prossimo turno di campionato contro la Juventus? Ecco le ULTIME

Ormai fermo dal 4 febbraio ovvero dalla partita di campionato contro l’Atalanta B.C., l’ex bianconero Nicolò Rovella, non sembra trovare rimedio alla sua pubalgia.

Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio è in una situazione di stallo. Non riesce a correre come vorrebbe e la terapia conservativa non sembra dare frutti. C’è da scongiurare il rischio operazione, unica e remota ipotesi per recuperare dal problema. Il rientro? Ad oggi è difficile ipotizzare il suo rientro, situazione in evoluzione.

