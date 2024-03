17:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Romero, il comunicato UFFICIALE dell’Almeria: le condizioni del rossonero in prestito dopo il grande spavento

Dopo il grande spavento in Almeria-Getafe, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del #club spagnolo sulle condizioni del rossonero in prestito Luka Romero.

COMUNICATO – «Luka Romero non ha riportato fratture. Il giocatore argentino è tornato in albergo all’alba dopo essere stato sottoposto ad accertamenti medici in un ospedale di Vigo. Sì, hai gonfiore e lividi sul viso ma speriamo di vederti guarire presto, Luka!».

