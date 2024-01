Infortunio Rabiot, rientra VS l’Fc Internazionale? Le ULTIME sul suo recupero

La Juve ritroverà Adrien Rabiot per la gara contro l’Inter. Il francese si riprenderà subito una maglia da titolare

Come rivelato da Sky Sport, per la gara contro l’Inter, la Juve ritroverà Adrien Rabiot. Il francese, nelle ultime due partite, è stato fermo per un problema al polpaccio.

Rabiot, contro l’Inter, sarà titolare, così come Danilo che contro l’Empoli è stato preservato perché diffidato.

