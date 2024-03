18:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio Provedel: il portiere della Lazio salta le prime due sfide alla Juve? Cosa trapela ufficiosamente sulle sue condizioni tra campionato e Coppa Italia

Circa un mese di stop per Provedel, che rischia di saltare le prime due sfide contro la Juve tra fine marzo ed inizio aprile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere titolare della Lazio dovrebbe tornare a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma il 23 aprile.

