Infortunio Poli: il comunicato della Signora Juve dopo l’operazione del del difensore

Fabrizio Poli è stato operato al ginocchio: ecco il comunicato della Juve sulle condizioni del difensore

La Juve, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato il bollettino medico sulle condizioni fisiche del difensore della Next Gen.

Pubblicità

COMUNICATO – «Questa mattina Fabrizio Poli è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Prof. Roberto Rossi, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Poli: il comunicato della Juve dopo l’operazione del del difensore appeared first on Juventus News 24.