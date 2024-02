Infortunio Pobega, stimati i tempi di recupero: il mediano ha questa speranza

12:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Infortunio Pobega, stimati i tempi di recupero del centrocampista: l’italiano ha questa precisa speranza, i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, con gli imminenti rientri di Kalulu, Tomori e Calabria, i quali saranno tutti convocati tra la sfida di domani contro l’Atalanta e quella di venerdì primo marzo contro la Lazio, in casa Diavolo Rossonero l’unico indisponibile rimasto resta Tommaso Pobega, fermo dalla gara contro il Monza dello scorso 17 dicembre.

La speranza del centrocampista italiano è quella di tornare a disposizione di Stefano Coach Pioli per gli ultimi due mesi di stagione: il rientro dell’ex Torino è fissato per i primi di aprile.

