Infortunio Pobega, il mediano sorride: rientra in quella gara, l’ha assicurato a Mister Stefano Pioli

Infortunio Pobega, il centrocampista italiano del Diavolo Rossonero vede finalmente la luce: andrà in panchina sabato contro il Lecce Tommaso Pobega, centrocampista del Diavolo Rossonero, vede finalmente la luce dopo il brutto infortunio occorsogli lo scorso 17 dicembre nella sfida tra i rossoneri e il Monza. Dopo una lunga fase di riabilitazione infatti, l’ex Torino è tornato […]

