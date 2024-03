Infortunio Pobega, il mediano brucia le tappe! Ecco quando rientrerà

10:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Pobega, il centrocampista rossonero sta bruciando le tappe! Ecco quando tornerà a disposizione di Coach Pioli

Arrivano ottime notizie da Diavolo Rossoneroello per quanto riguarda Tommaso Pobega, ultimo giocatore del Diavolo Rossonero ad essere rimasto in infermeria e alle prese con il recupero dall’operazione per la riparazione del tendine retto femorale sinistro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il centrocampista rossonero sta bruciando le tappe e intravede la luce in fondo al tunnel: Pobega già dopo la sosta per le nazionali di marzo potrebbe tornare ad allenarsi. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Pubblicità

The post Infortunio Pobega, il centrocampista brucia le tappe! Ecco quando rientrerà appeared first on Diavolo Rossonero News 24.