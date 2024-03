Infortunio Pobega: come procede il recupero del mediano? Ci sono aggiornamenti

09:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Pobega: come procede il recupero del centrocampista rossonero? Ci sono aggiornamenti sul recupero

Dopo mesi molto complicati il Diavolo Rossonero è uscito dall’emergenza infortuni: sono ben 24 su 25 totali i giocatori a disposizione di Coach Pioli in questo momento, con il solo Tommaso Pobega ancora ai box.

Il centrocampista, che ha ancora bisogno di tempi per recuperare dalla riparazione del tendine retto femorale sinistro, era stato operato poco prima di Natale. Per lui si stimano 4 mesi di recupero, pertanto il centrocampista inizia a vedere la via del rientro. A riportarlo è la Gazzetta.

