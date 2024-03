Infortunio Pobega, buone notizie da #Milan ACello! Spunta la data del rientro in gruppo

19:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Pobega, buone notizie da Diavolo Rossoneroello! Spunta la data del rientro in gruppo del centrocampista rossonero Arrivano davvero buone notizie da Diavolo Rossoneroello riguardanti Tommaso Pobega, unico centrocampista della rosa dei Diavoli Rossoneri ancora fermo ai box e che sta ultimando il suo recupero dall’infortunio. Secondo quanto riportato da Tutto#mercatoweb si avvicina il rientro in campo del mediano. […]

