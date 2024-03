Infortunio Pobega, buone notizie da #Milan ACello! Ecco quando può rientrare in gruppo

19:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Pobega, buone notizie da Diavolo Rossoneroello! Ecco quando può tornare ad allenarsi assieme al resto del gruppo Arrivano delle buone notizie dall’allenamento di oggi del Diavolo Rossonero. Stefano Coach Pioli può cominciare a sorridere: si è infatti rivisto Tommaso Pobega. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista rossonero è tornato sul campo per la ri-atletizzazione. Tra 10 […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Pobega, buone notizie da Diavolo Rossoneroello! Ecco quando può tornare in gruppo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.