Infortunio Perin: quando torna il portiere? I tempi di recupero dalla lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale

Perin ha rimediato un infortunio oggi in allenamento: si tratta di una lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale. Quando tornerà a disposizione il secondo portiere della Juve?

In base a quanto riferito da Sky Sport i tempi di recupero si aggirano intorno ad un mese. Perin, quindi, potrebbe rientrare per la partita col Napoli del 3 marzo o per il match successivo con l’Atalanta (data e orario da stabilire).

