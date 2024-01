Infortunio Pellegrino, Pioli può sorridere: fissato il rientro del difensore centrale. L’ex Platense sarà a disposizione a Udine

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sono ottime notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Pellegrino.

Il difensore centrale infatti è pienamente recuperato dopo l’infortunio subito a Napoli lo scorso ottobre e sarà regolarmente convocato per la gara di sabato contro l’Udinese.

The post Infortunio Pellegrino, fissato il rientro del centrale! ULTIMISSIME appeared first on Milan News 24.