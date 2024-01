Infortunio Musah, Mister Stefano Pioli sorride: la decisione in vista dell’Empoli

Infortunio Musah, Pioli sorride per il recupero del centrocampista americano: con l’Empoli partirà dalla panchina

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande soddisfazione per il pieno recupero di Yunus Musah, centrocampista americano infortunatosi contro il Newcastle.

Pioli lo porterà in panchina domenica contro l’Empoli per poi rilanciarlo probabilmente da titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta.

