Infortunio Mr Ace, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna

Come sta Francesco Acerbi? Ecco le novità sulle condizioni del difensore dell’Inter e sui tempi di recupero: le ultime notizie

In casa Inter si aspetta con ansia il ritorno di Francesco Acerbi, dopo il fastidio accusato al polpaccio.

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta, il suo ritorno in campo è previsto per il match col Lecce del 25 febbraio. In caso di non riuscita, è plausibile pensare di riaverlo a disposizione per il recupero con l’Atalanta 3 giorni dopo.

L’articolo Infortunio Acerbi, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna proviene da Inter News 24.