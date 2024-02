Infortunio Mr Ace, ansia in casa Fc Internazionale: salta l’Atletico? Le ULTIMISSIME

Pubblicità

Infortunio Acerbi, ansia in casa Inter: salta l’Atletico? Le ultimissime sulle condizioni del centrale nerazzurro

Ansia in casa Inter per le condizioni di Francesco Acerbi, uscito con la Roma per infortunio.

Questi gli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport: «Da quando è in nerazzurro, il fedelissimo di Simone, fresco 36enne, ha spesso avuto l’efficienza fisica di un ventenne, ma in questa seconda stagione c’è stato qualche acciacco in più: stavolta è stato costretto a uscire per un indurimento al polpaccio destro. Verrà valutato tra oggi e domani, l’Atletico è in arrivo e lui serve per duellare con Morata».

