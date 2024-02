L’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata si è fatto male al ginocchio nel match contro il Siviglia: il comunicato del club spagnolo

Alvaro Morata, ex attaccante della Juve, si è fatto male al ginocchio ed è a rischio per il match di Champions League contro l’Inter. Lo spagnolo è stato sottoposto ad accertamenti come spiegato dall’Atletico Madrid tramite un comunicato ufficiale.

Pubblicità

COMUNICATO – «Lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l’entità della lesione e dal referto fornito dai servizi medici risulta che ha riportato una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L’evoluzione è in sospeso».

Pubblicità

The post Infortunio Morata: i comunicato dell’Atletico Madrid appeared first on Juventus News 24.