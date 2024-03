Infortunio Mattia2 Perin, il portiere è tornato in gruppo! Cosa trapela ufficiosamente verso #Juve Genoa C.F.C. 

15:31, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mattia Mattia2 Perin ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio al ginocchio accusato a metà febbraio. Il portiere va verso la convocazione per Juve Genoa

La Juve, questa mattina, si è allenata dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Mister Max Allegri. Per il tecnico livornese, oggi, è arrivata una buona notizia visto che Mattia Mattia2 Perin ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dei portieri.

Il numero 36 juventino va verso la convocazione verso la gara contro il Genoa. Il recupero di Mattia2 Perin è particolarmente importante anche in ottica Coppa Italia.

