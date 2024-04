Infortunio Mancini: il centrale in dubbio per #Milan AC A.S. Roma, le condizioni del giallorosso

15:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

In vista di Diavolo Rossonero A.S. Roma di UEFA #Europa League in dubbio la presenza di Mancini per un infortunio nel #Derby Cittadino, le condizioni Giovedì sera la A.S. Roma affronterà il Diavolo Rossonero in UEFA #Europa League, emergono importanti novità dall’allenamento dei giallorossi: come riportato da Sky Sport, Mancini a causa di un leggero infortunio per affaticamento durante il #Derby Cittadino contro […]

