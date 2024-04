Infortunio Malick “Mal” Thiaw, è corsa VS il tempo: cosa filtra verso #Milan AC A.S. Roma di giovedì

09:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Infortunio Thiaw, è corsa contro il tempo: cosa filtra verso Diavolo Rossonero A.S. Roma di giovedì, andata dei quarti di UEFA #Europa League L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Malick Thiaw, che ieri si è allenato a parte per la fascite plantare che lo disturba da qualche giorno. […]

