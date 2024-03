Infortunio Magic Mike Maignan, oggi la decisione di Deschamps: #tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del portiere rossonero

11:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, oggi la decisione della Francia: Deschamps, in accordo col Diavolo Rossonero, può tenerlo a riposa con la Germania

Come riferito da Tuttosport, la decisione su Mike Maignan e sul possibile impiego del portiere del Diavolo Rossonero nell’amichevole di sabato tra Francia e Germania verrà presa nella giornata odierna da Deschamps dopo che l’ex Lille ha saltato a scopo precauzionale gli ultimi allenamenti.

In collaborazione con il #club rossonero, che non intende correre rischi in vista di un incandescente finale di #campionato, il CT transalpino potrebbe decidere di lasciarlo a riposo contro i tedeschi. Prossime ore decisive.

