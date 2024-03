Infortunio Magic Mike Maignan, novità dalla Francia, la dichiarazione ufficiale: «Non si vogliono correre rischi». Le #NEWS

12:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, novità dalla Francia: «Non si vogliono correre rischi». Le #news sul portiere del Diavolo Rossonero Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan, che negli ultimi giorni ha accusato un problema di natura muscolare. Il portiere del Diavolo Rossonero dovrebbe sedersi in panchina nell’amichevole che la sua Francia giocherà contro la Germania: […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Maignan, novità dalla Francia: «Non si vogliono correre rischi». Le #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.