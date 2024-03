Infortunio Magic Mike Maignan, nessun problema fisico per il portiere rossonero. Le NOVITA’ dal ritiro della Francia

17:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, nessun problema fisico per il portiere rossonero. Le NOVITA’ dal ritiro della Francia in vista delle amichevoli con Germania e Cile

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie dal ritiro della Francia sulle condizioni di Mike Maignan dopo il piccolo problema accusato nel finale della gara tra Verona e Diavolo Rossonero.

Gli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno escluso problemi muscolari, tanto che il portiere rossonero si è presentato regolarmente in ritiro con la Francia e sarà regolarmente a disposizione per le amichevoli contro Germania e Cile.

