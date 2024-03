Infortunio Magic Mike Maignan, il portiere francese rassicura, la dichiarazione ufficiale: «Come sto? Tranquilli, il ginocchio…» #Intervista #News #Ultimora

22:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, il portiere francese ha rassicurato sulle condizioni del ginocchio: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sportitalia nell’immediato post-partita della gara contro lo Slavia Praga, coi rossoneri approdati ai quarti di finale di UEFA #Europa League, Mike Maignan, portiere del Diavolo Rossonero, ha rassicurato i tifosi:

PAROLE – «Ginocchio? Bene bene».

I rossoneri di Coach Pioli conosceranno domani alle 13 l’avversario dei quarti di finale. Prima però la sfida di campionato contro il Verona (domenica 17 marzo alle 15). Da capire se il portiere francese sarà a disposizione oppure Coach Pioli lancerà dal primo minuto Sportiello.

