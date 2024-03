Infortunio Magic Mike Maignan, il portiere è partito insieme alla #TopClub: cosa filtra in vista di Francia-Germania

14:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, il portiere è partito insieme alla squadra: cosa filtra sulle condizioni del calciatore rossonero in vista di Francia-Germania Buone notizie in casa Francia e Diavolo Rossonero, con Mike Maignan che è partito insieme al resto della squadra per Lione, dove domani alle 21 è in programma un’amichevole contro la Germania. A testimoniarlo sono le immagini pubblicate […]

