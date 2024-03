Infortunio Magic Mike Maignan, fissati gli esami! Cosa filtra sulle condizioni del portiere

14:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Maignan, il portiere francese ha subito un risentimento alla coscia contro il Verona: oggi gli esami del portiere

Come riportato dal Corriere della Sera, Mike Maignan, infortunatosi ieri nel finale della gara tra Verona e Diavolo Rossonero, svolgerà oggi gli esami di rito per capire l’entità del guaio muscolare.

L’ex Lille ha subito un risentimento alla coscia: da capire a questo punto se il portiere potrà rispondere alla chiamata della Nazionale francese oppure restare a Diavolo Rossoneroello per curarsi in vista dei prossimi impegni.

