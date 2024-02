Infortunio Lookman: si ferma l’attaccante dell’Atalanta, le condizioni in vista del AC Milan

Tegola in casa Atalanta: si è fermato per infortunio Lookman. Le condizioni dell’attaccante in vista del Milan

Brutte notizie per l’Atalanta. Dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, visto il suo rientro a Bergamo, la società nerazzurra ha riscontrato un brutto infortunio per l’attaccante Ademola Lookman.

Durante la Coppa d’Africa infatti il giocatore nigeriano ha riscontrato una distorsione alla caviglia sinistra (tempi di recupero 2 settimane): costringendo il ragazzo a svolgere terapie insieme a Palomino. Il nigeriano dovrebbe saltare anche la partita contro il Milan

