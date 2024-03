Infortunio L’esperto Kjaer, oggi giornata decisiva: cosa filtra sulle condizioni del danese

12:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva per il centrale danese: si va verso il forfait in vista della gara con la Fiorentina Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi sarà una giornata importante in casa Diavolo Rossonero per valutare le condizioni di Simon Kjaer. Il centrale danese sosterrà infatti un provino a Diavolo Rossoneroello nella rifinitura […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva: cosa filtra sulle condizioni del danese appeared first on Diavolo Rossonero News 24.