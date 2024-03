Infortunio L’esperto Kjaer, il danese recupera per la Fiorentina? Decisivo questo aspetto. Cosa pensa Mister Stefano Pioli

12:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Kjaer, prossimi due allenamenti per capire se il danese recupererà per Firenze: cosa pensa Coach Pioli Come riferito dal Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive in casa Diavolo Rossonero per capire se Simon Kjaer recupererà dal piccolo problema fisico accusato in Nazionale mettendosi così a disposizione di Stefano Coach Pioli per la gara di sabato […]

