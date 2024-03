Infortunio L’esperto Kjaer, il danese escluso dai convocati per Fiorentina #Milan AC! Il motivo della scelta di Mister Stefano Pioli

15:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Kjaer, il danese escluso dai convocati per Fiorentina Diavolo Rossonero! Il motivo della scelta di Coach Pioli per il match di sabato L’infortunio rimediato da Simon Kjaer con la nazionale della Danimarca nel corso della sosta delle nazionali influirà con ogni probabilità anche sul Diavolo Rossonero e sul campionato. Sabato sera i rossoneri sfideranno la Fiorentina in […]

