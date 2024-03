Infortunio L’esperto Kjaer, il centrale verso il recupero: cosa filtra sul danese. Ultime

00:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Infortunio Kjaer, dopo aver saltato la gara contro la Fiorentina il danese punta alla convocazione contro il Lecce Come riportato da Sky, dopo aver saltato a scopo precauzionale la sfida di ieri sera tra Fiorentina e Diavolo Rossonero, vinta dai rossoneri per 1-2 con le reti di Loftus-Cheek e Leao, Simon Kjaer è pronto a tornare […]

