Infortunio L’esperto Kjaer, continua il recupero del centrale danese: le #NEWS da #Milan ACello

15:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Infortunio Kjaer, continua il recupero del difensore danese: le #news da Diavolo Rossoneroello sulle condizioni del centrale. I #particolari Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simon Kjaer, dopo non essere stato convocato per la sfida di campionato contro la Fiorentina a scopo precauzionale, continua il suo lavoro individuale a Diavolo Rossoneroello. Il difensore rossonero non è ancora […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Kjaer, continua il recupero del difensore danese: le #news da Diavolo Rossoneroello appeared first on Diavolo Rossonero News 24.