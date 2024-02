Infortunio Leao? Il portoghese svela le sue condizioni dopo AC Milan Rennes

Infortunio Leao? Il portoghese svela le sue condizioni dopo Milan Rennes. Allarme per Pioli in vista del match col Monza?

Aveva destato un po’ di preoccupazione la smorfia fatta da Rafael Leao in occasione della sostituzione in Milan Rennes, che aveva fatto pensare ad un suo possibile infortunio, specie dopo essersi presentato ai microfoni di Sky Sport con una borsa del ghiaccio sulla gamba. A chiarire sulle sue condizioni e a rassicurare tutti ci ha pensato lui stesso.

CONDIZIONI – «Ho preso una botta, tutto a posto. Col Monza ci sarò».

L’INTERVISTA INTEGRALE A LEAO.

