Infortunio Leao: il indiscrezione in Monza AC Milan e le condizioni verso Rennes e Atalanta

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello all’indomani della brutta sconfitta contro il Monza, Le ultime sull’infortunio di Leao

Archiviata la sconfitta contro il Monza il Milan prepara i prossimi impegni. Ad attirare le attenzioni sono le condizioni di Leao dopo l’infortunio. Come riportato da Calciomercato.com Rafa Leão non è riuscito a dare il suo solito contributo nel derby lombardo contro il Monza perché ancora condizionato dal problema al polpaccio accusato nella sfiga contro il Rennes.

Pubblicità

Lo stesso Stefano Pioli ha sottolineato come sia stata una scelta del portoghese quella di iniziare la partita in panchina. Il numero 10 rossonero però sta meglio e si allenerà con la squadra a pieno regime già da domani.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Leao: il retroscena in Monza Milan e le condizioni verso Rennes e Atalanta appeared first on Milan News 24.