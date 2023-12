Infortunio Lautaro, comunicato UFFICIALE dell’Fc Internazionale! Quali partite salterà

Infortunio Lautaro, comunicato UFFICIALE dell’Inter! Quali partite salterà il capocannoniere della Serie A

Nota ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Lautaro Martinez. Inzaghi perde il bomber nella corsa Scudetto con la Juve sicuramente per la partita col Lecce. L’argentino è però in dubbio anche per la sfida al Genoa.

COMUNICATO INTER – Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

