Infortunio Kean: quando torna l’attaccante? C’è una data per il rientro. La rivelazione del fratello Giovanni

Kean è ancora alle prese con l’infortunio alla tibia che lo sta tenendo fermo ai box da metà dicembre. Il fratello Giovanni, a Tuttosport, ha svelato quando potrebbe tornare l’attaccante della Juve.

LA REAZIONE DI MOISE – «Ovviamente immaginavamo che la vicenda si sarebbe conclusa in maniera diversa. Atletico Madrid e Juventus avevano trovato una quadra su tutto, anche dal punto di vista economico non ci sono mai stati problemi. A Madrid hanno trattato benissimo Moise, semplicemente il club non si è sentito di prendere un giocatore che potrebbe aver bisogno di un mese prima di tornare in campo. Mi sembra comprensibile. Ma adesso Moise si è ripreso dalla delusione e punta a conquistarsi una maglia da titolare alla Juventus, vuole convincere Allegri in tutti i modi appena starà bene. Ci tiene ad essere protagonista da qui a fine stagione».

LE PAROLE INTEGRALI DI GIOVANNI KEAN

