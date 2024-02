Infortunio Kean: quando rientra l’attaccante? Le ULTIME sulle sue condizioni, si avvicina il ritorno in campo

Non ci sono aggiornamenti in casa Juve riguardo all’infortunio di Moise Kean. I tempi di recupero dell’attaccante si sono allungati anche a causa del mancato trasferimento all’Atletico Madrid.

Pubblicità

Difficilmente il centravanti tornerà a disposizione di Allegri per il Frosinone. L’obiettivo potrebbe diventare la convocazione per Napoli–Juve.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunio Kean: quando rientra l’attaccante? Le ULTIME sulle sue condizioni appeared first on Juventus News 24.