Infortunio Kalulu: tempi ancora lunghi per il rientro, le condizioni del centrale

Il più lontano degli indisponibili del Milan dal recuperare dall’infortunio è Kalulu. Ecco le condizioni del difensore rossonero

La luce è ancora lontana per Pierre Kalulu, ll francese del Milan si è fatto male il 29 ottobre, nel pareggio 2-2 contro il Napoli e tre giorni dopo è stato operato in Finlandia, per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro.

Come riportato da Calciomercato.com, per lui il rientro dall’infortunio è previsto, salvo complicazioni, nella prima metà di marzo.

